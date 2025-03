E BIKE DAYS München powered by Burgenland im Olympiapark vom 25. bis 27. April 2025 – kostenlos testen

Wieder dabei als Presenting-Partner ist die Bike-Urlaubsregion Burgenland – mit 300 Sonnentagen im Jahr und einem Radwegenetz von rund 3.330 Kilometern die perfekte Bike-Destination für die ganze Familie. Wie auch schon 2024 wird das östlichste Bundesland Österreichs mit seinem vielfältigen Angebot an Sport- und Tourismusaktivitäten – inklusive Weinverkostung und Foodtruck mit heimischen Spezialitäten – die E BIKE DAYS München bereichern.

Von 25. bis 27. April bieten die E BIKE DAYS München die perfekte Plattform für alle Fahrrad-Enthusiasten, Familien und Neueinsteigerinnen. Der Olympiapark zwischen Hans-Jochen-Vogel-Platz und Olympiasee verwandelt sich an drei Tagen in ein Biker-Eldorado. Auf über 20.000 Quadratmetern Fläche stehen an drei Tagen mehr als 1.000 E-Bikes von über 150 Marken zum Ausprobieren, Testen und Kaufen bereit, unterstützt durch fachkundige Beratung.

E-Biking mit der ganzen Familie

Das E-Bike ist vielseitig einsetzbar und wird bei Familien immer beliebter: Viele Marken bieten mittlerweile auch E-Bikes für Kinder an. Highlights werden die Specialized-Teststrecken und der SHIMANO-Technikparcours sein – der Olympiaberg wird zum Bikepark umfunktioniert. Ein weiteres Highlight ist die Decathlon Family Area des neuen E BIKE DAYS-Content Partners Decathlon. Hier wird neben einem Pumptrack ein sportliches Programm für Kinder und Familien geboten. Sämtliche Mitmachangebote sind kostenlos, die Anmeldung ist vor Ort möglich.

„Wir freuen uns riesig, als Partner bei den E BIKE DAYS in München dabei zu sein!“, sagt Axel Thunig, Leader Mobility von Decathlon Deutschland. „Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, diese innovative Art der Fortbewegung selbst zu erleben und die Vorteile für sich zu entdecken: Ob Citybike, Mountainbike oder praktisches Lastenrad – für jeden Bedarf gibt es das passende E-Bike. Besucher:innen erwartet eine Teststrecke, professionelle Beratung vor Ort sowie mit der Decathlon Family Area ein Erlebnis für die ganze Familie: hier können Kinder auf einem Parcours ihre Geschicklichkeit testen und spielerisch den Umgang mit Lauf- oder Fahrrad lernen.“

Als Hauptpartner des Events sind die Marken ABUS, Giant, Specialized, Decathlon, Tunap und SHIMANO mit ihren Neuheiten vertreten. Neu dabei ist DOWE Sportswear als Ausstattungspartner.

Öffnungszeiten

• Freitag 25. April 2025 | 12.00 – 19.00 Uhr

• Samstag 26. April 2025 | 10.00 – 19.00 Uhr

• Sonntag 27. April 2025 | 10.00 – 17.00 Uhr

Der Eintritt zu den E BIKE DAYS München und das Testen der E-Bikes sind kostenlos. Die Anmeldung ist online vorab oder bei der Veranstaltung vor Ort möglich.

Programm und Testmöglichkeiten bei den E BIKE DAYS München powered by Burgenland

E-Bike-Teststrecken – powered by Specialized: E-MTB: ca. 2 km | über 100 hm | erhebliche Anstiege E-Urban: ca. 2 km | 100 hm | Anstieg auf den Olympiaberg ​​​​​

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit zahlreichen vielseitigen Beiträgen

TUNAP SPORTS BIKE SERVICE STATION – professionelle Fahrradreinigung

SHIMANO Technikparcours an den Terrassenstufen

Decathlon Family Area mit Pumptrack und Programm speziell für Jugendliche und Kinder

ABUS-Fahrradparkplatz und Helmverleih

Verkauf vor Ort zu attraktiven Messepreisen

SHIMANO Fahrtechnik-Training, Anmeldung jeweils 30 Minuten vorher vor Ort

Informationen sowie das vollständige Programm und alle Aussteller der Veranstaltung gibt es unter ebikedays.de.