E BIKE DAYS: Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die Zukunft des Radverkehrs

Zum vierten Mal finden vom 24.-26. Mai 2019 die E BIKE DAYS im Olympiapark München statt. Ein Event, welches nicht nur für Besucher viele Informationen und spannende Aktionen bereithält, sondern ebenso relevant für die gesamte Fahrradbranche ist. Mit den E BIKE DAYS wird eine Plattform geschaffen, um den Radverkehr insgesamt und das Elektrobike im Speziellen voran zu treiben. Die E BIKE DAYS genießen seit ihrer ersten Auflage sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene ein hohes Ansehen. Dies zeigen die namhaften Vertreter, die am 09. Mai 2019 auf der Pressekonferenz in der Isarpost in München auf dem Podium waren. So bestätigt Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration: „Die E BIKE DAYS setzen einen wichtigen Impuls, die Elektromobilität und den Radverkehr weiter zu fördern und den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten.“



2016 angefangen mit 70 Austellern, hat sich die Anzahl im Olympiapark München mittlerweile auf über 150 verdoppelt. „Langsam kommen wir an die Grenzen des Coubertinplatzes“, sagt Christan Deissenberger, Veranstalter und Geschäftsführer der Communico GmbH. „Wir freuen uns, die komplette Bandbreite rund um das Thema E-Bikes abdecken zu können und mit dem Format der E BIKE DAYS gemeinsam die Zukunft des Radverkehrs mitzugestalten.“ Besucher können am Eventwochenende (Freitag und Samstag von 10-20 Uhr, Sonntag von 10-17 Uhr) über 1000 E-Mountainbikes, E-Cargobikes, E-Tourenräder oder E-Rennräder kostenlos testen. Besondere Highlights gibt es dabei auch in diesem Jahr: Die Haibike Challenge „Schlag den Wasi“, die ISAR Rad Rallye powered by Scott und verschiedene Fahrtechniktrainings von Bosch. Marion Schöne, Geschäftsführerin des Olympiapark München, erklärt, warum der Park und die E BIKE DAYS perfekt zusammenpassen: „Zum einen bietet das Gelände dank seiner hervorragenden Infrastruktur verschiedene Teststrecken für alle Segmente der E-Bikes an. Zum anderen steht der Olympiapark für Sport, Bewegung und Nachhaltigkeit. In diesen Themenkomplex lassen sich die E BIKE DAYS natürlich perfekt einordnen“. Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Tourismusdestinationen warten in der EXPO AREA mit einer Vielzahl an Produkten und Angeboten. Einer der rund 150 Aussteller, die über die neuesten Entwicklungen informieren, ist der Radhersteller-Specialized. Dominik Geyer, Global Business & Marketing Manager von Specialized, zu den neuen Trends: „Die Rad-Performance wird auch im E-Bike-Bereich immer leistungsorientierter. Diese Entwicklung nutzen wir bei unseren E-Mountainbikes. Ziel ist es, möglichst viele Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Ein E-Bike kann dabei bei unterschiedlichsten Anwendungen bereichern.“

Bayerische Polizei setzt auf E-Bikes

Im Rahmen der Pressekonferenz wurden auch die E-Bikes der Bayerischen Polizei vorgestellt. Seit zwei Monaten ist die Münchener Polizei auf speziellen E-Bikes unterwegs. Das Design der Räder orientiert sich an dem der Polizei-Autos und -Motorräder. Während der täglichen Arbeit werden die Münchner Radl-Polizisten sehr oft auf die neuen E-Bikes angesprochen. Deren Vorteile liegen auf der Hand. Der Radius der Streife kann erweitert werden und die Polizisten sind im Notfall schneller am Einsatzort.

E-Bikes als umweltfreundliche Alternative

Markus Wasmeier, Doppelolympiasieger, beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema EBike. Als Botschafter der diesjährigen E BIKE DAYS ist er besonders an den technischen Weiterentwicklungen interessiert. Und auch den Trainer der deutschen Langlauf-Nationalmannschaft, Peter Schlickenrieder, spornt das E-Bike an: „Mit dem E-Bike bin ich motiviert auch weitere Strecken mit dem Rad zurückzulegen, die ich früher mit dem Auto gefahren bin. Eine super Alternative und dabei viel umweltfreundlicher.“