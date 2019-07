E-Roller jetzt in App „MVG more“

Seit Ende Juni sind die E-Roller von TIER Mobility als Partner der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf der Straße und können ausgeliehen werden. Ab sofort stehen die Scooter nun auch auf der Karte in der App „MVG more“ zur Verfügung: mit Standort, Preisinformation und Ladezustand.

Wer einen Elektro-Tretroller über die App „MVG more“ mieten möchte, wird automatisch zur App „TIER – Scooter Sharing“ weitergeleitet, wo die Miete dann bestätigt werden kann. „Sollten die Roller noch nicht in unserer App sichtbar sein, einfach auf die aktuellste Version updaten“, sagt Claudia Sagmeister, die das Projekt bei der MVG betreut. „Voraussichtlich ab Herbst starten wir dann mit der Vollintegration, so dass unsere Fahrgäste die Buchung direkt in der ‚MVG more‘-App durchführen können.“

Grundsätzlich gilt für das Führen von E-Scootern die Straßenverkehrsord-nung. Die Polizei weist insbesondere darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, auf dem Gehweg zu fahren, die gleichen Promillegrenzen wie beim Auto gelten und nur eine Person auf einem Scooter fahren darf.

Angebot der MVG jetzt noch vielseitiger

Mit den Elektro-Tretrollen zur Miete ergänzt die MVG ihr breites Angebot um ein neues, flexibles Fahrzeug. Um ihren Kunden neben U-Bahn, Bus und Tram alternative Möglichkeiten für die individuelle Fortbewegung anzubieten, hat die MVG schon seit 2015 eigene Mieträder und CarSharing-Angebote Dritter im Programm.

„Mit unserem Angebot von Elektro-Tretrollern wollen wir dem Anspruch unserer Kunden nach flexiblen Angeboten für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse gerecht werden, indem wir vielfältige Mobilitätsdienstleistungen unter dem Dach der MVG zusammenführen“, erklärt MVG-Chef Ingo Wortmann. „Die Roller sind eine weitere Möglichkeit, die erste und die letzte Meile zurückzulegen und auf das Auto zu verzichten.“

Zukünftig mehr als 1.500 E-Scooter mit „MVG more“-App nutzbar

Im Rahmen einer Kooperation stellt TIER als Partner der MVG nach und nach mehr als 1.500 solcher Roller im Stadtgebiet München zur Verfügung: 100 innerhalb des Altstadtrings, 1.000 zwischen Altstadtring und Mittlerem Ring und gut 400 außerhalb des Mittleren Rings.

Der Bereich, in dem die E-Scooter gemietet und zurückgegeben werden können, wird als Freefloating-Gebiet betrieben. Ausleihe und Rückgabe sind also grundsätz-lich überall im öffentlichen Raum möglich. Eine Fahrt kostet 1,00 € pro Ausleihe und 0,19 € pro Minute.

Die App „MVG more“ ist der ideale Begleiter für die Fortbewegung innerhalb der Stadt München. Die Nutzer können sich auf einer Karte alle Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel, die Standorte der Mieträder sowie CarSharing-Autos, Taxi-stände und E-Ladesäulen anzeigen lassen und gegebenenfalls direkt buchen. Mit den TIER Scootern ist jetzt ein weiteres Angebot für die erste und die letzte Meile dazugekommen.