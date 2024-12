E-Scooter auf Skateranlage in Brand – Hirschgarten

Um 19.01 Uhr wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr in den Hirschgarten alarmiert. Dort brannte ein E-Scooter. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, konnten sie einen brennenden E-Scooter auf einer Skateranlage erkennen. Mit einem Schnellangriff begannen sie das kleine Gefährt abzulöschen. Allerdings stellte sich auch nach 400 Litern Wasser keine deutliche Besserung der Rauchentwicklung am Akku ein. Also wurde nach alternativen Möglichkeiten gesucht. Schnell wurde man in der Nähe fündig. Ein verlassener Einkaufswagen wurde kurzerhand mit einer Plane ausgekleidet. Wasser eingelassen und der E-Scooter darin versenkt. Das Ergebnis – deutliches Nachlassen der Rauchentwicklung und eine Kühlung des Akkus. Dadurch war die Gefahr gebannt und das Feuer gelöscht. Der Sachschaden am E-Scooter kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.