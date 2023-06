„E-Waste-Race“: Münchner Schulen sammeln Elektroschrott

Klima- und Umweltschutzreferentin Christine Kugler, Stadtschulrat Florian Kraus sowie Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM), Kristina Frank, haben heute zur Auftaktveranstaltung des „E-Waste-Race“ in die Städtische Carl-von-Linde-Realschule eingeladen. Unterstützt von der Klimaschutzkampagne „Re:think München“ des Referats für Klima- und Umweltschutz animiert die gemeinnützige Initiative „Das macht Schule“ mit dem vierwöchigen Schulwettbewerb Münchner Schüler*innen zum Sammeln von Elektroschrott und informiert über Recycling und Umweltauswirkungen. Die fachmännische Entsorgung der Elektrogeräte übernimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM). Funktionsfähige Geräte finden in der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München, ein neues Leben. Defekte Geräte werden dem korrekten Recycling zugeführt. Insgesamt zehn Münchner Schulen beteiligen sich an diesem Projekt, das nun zum ersten Mal in München stattfindet. Die fleißigsten jungen Sammler*innen gewinnen einen Schulausflug ins Nawareum, das Mitmach-Museum für Nachhaltigkeit in Straubing.

Klima- und Umweltschutzreferentin Christine Kugler: „Jährlich fallen allein in Deutschland rund 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Weniger als die Hälfte der darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe wird ordnungsgemäß entsorgt. Beim ‚E-Waste Race‘ bekommen die jungen Teilnehmenden eine einmalige Gelegenheit, den Wert von sogenanntem Elektroschrott zu erleben und den Gedanken einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu verstehen. Denn vieles lässt sich noch reparieren oder wieder aufbereiten. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern vor allem auch die Umwelt.“ Stadtschulrat Florian Kraus: „,Das ,E-Waste-Race‘ fördert ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Handeln bei Schüler*innen und in deren sozialem Umfeld. Wertvolle Rohstoffe werden so wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Durch Aktionen wie das ,E-Waste-Race‘ können wir für Recycling und Wiederverwendung schon früh das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen schärfen.“

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Es freut mich sehr, mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb München das 1. ,E-Waste-Race‘ in München unterstützen zu dürfen. Dazu muss man sich vor Augen führen, wie viel Elektroschrott anfällt: Für 2021 gehen Hochrechnungen von einem welt- weiten Elektroschrottaufkommen von rund 57 Millionen Tonnen aus. Das entspricht dem Gewicht der Chinesischen Mauer, Tendenz steigend. Daher ist es wichtig, bereits bei jungen Menschen ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Denn viel Elektroschrott liegt noch zuhause in Schubladen oder im Keller. Wertvolle Rohstoffe werden so der Kreislaufwirtschaft entzogen. Die Sammelquote ist leider entsprechend. Um die bestmöglichen Voraussetzungen für den Wettbewerb zu ermöglichen, unterstützt der AWM Schulen durch die Bereitstellung von geeigneten Sammelbehältern und die fachgerechte Entsorgung beziehungsweise Weiterverwendung der Elektrogeräte. Alle funktionsfähigen Geräte gelangen nach einer Prüfung durch unseren Kooperationspartner, der Anderwerk Lernwerkstatt Recycling, zum Verkauf in die Halle 2, also ins Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt München. Ganz nach dem Motto ‚Wiederverwenden statt verschwenden!‘“

Philipp Volkmer, Schulleitung der Carl-von-Linde-Realschule: „Kinder und Jugendliche sollen ein Bewusstsein für die vielleicht größte Herausforderung der Zeit entwickeln. Ein Bewusstsein, das es ihnen ermöglicht, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, die den Schutz der Umwelt und einer global gerechten Gesellschaft mit im Blick behalten.“

Zum Hintergrund

– Die Initiative „Das macht Schule“ hilft mit Praxisprojekten, Schüler*innen auf das zukünftige Leben vorzubereiten sowie Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schüler*innen lernen, Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. „Das macht Schule“ ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert. Das „E-Waste Race“ wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.500 Schulen gelaufen. Mehr über „Das macht Schule“ das „E-Wast-Race“ finden Interessierte unter www.das-macht-schule.net und www.das-macht-schule.net/e-waste-race.

– Mit der Kampagne „Re:think München“ will das Referat für Klima- und Umweltschutz die Bürger*innen für den Klimaschutz aktivieren. Dafür geht die Landeshauptstadt dahin, wo man mit klimaneutralem Handeln viel bewegen kann und selbst großen Nutzen davon hat: ins eigene Quartier. „Re:think München“ motiviert die Menschen vor Ort mit Aktionen und Events, mit Service- und Informationsangeboten zum Beispiel zu Energieberatungen oder Förderprogrammen dazu, klimabewusst zu leben und sich dafür zu engagieren.