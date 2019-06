„Eagle“ landet im Planetarium des Deutschen Museums

„The Eagle has landed“ heißt es ab 20. Juni 2019 täglich im Planetarium des Deutschen Museums. Im Jubiläumsjahr der ersten Mondlandung erweitert das Haus das Fulldome-Programm für die Besucher der Münchner Museumsinsel. „Capcom Go!“ zeigt in einer spektakulären Kombination von Animationen mit original Bild- und Tonaufnahmen die Geschichte des US-amerikanischen Apollo-Raumfahrtprogramms, das am 20. Juli 1969 in der erfolgreichen Landung von Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gipfelte. Für alle Mondfans, die sich nur die 30-minütige Show ansehen möchten (ohne Museumseintritt!), gibt es dazu ein besonderes Angebot: An der Kasse im Museumshof kann man für den aktuellen Tag Tickets für 5 Euro kaufen und ab 15.45 Uhr damit direkt ins Planetarium gehen.

Ohne „Capcom“ kein „One small step for a man…”: Natürlich hatte Neil Armstrong seine berühmten Worte an alle Menschen auf der Erde gerichtet, doch der Capsule Communicator war im Kontrollzentrum der Nasa der einzige, der direkt mit den Astronauten reden durfte. So spielte der Verbindungssprecher eine Schlüsselrolle bei der US-Raumfahrtorganisation und wurde zum Namensgeber für den neuen Fulldome-Film über das Apollo-Programm. „Capcom Go!“ ist ab jetzt täglich im Planetarium des Deutschen Museums zu sehen.

In der 30-minütigen Show sind natürlich Armstrongs ikonische Sätze von der ersten Mondlandung zu hören, dazu gibt es in der spektakulären Animation auch zahlreiche Original-Bilddokumente. So wird die Geschichte der Apollo-Missionen – vom Beginn mit John F. Kennedys berühmter Rede bis zur letzten Landung – auf besonders beeindruckende Art im Fulldome-Format noch einmal lebendig. „Gerade weil seit 1972 kein Mensch mehr den Mond betreten hat, geht noch immer eine ungebrochene Faszination von der ersten Landung eines Menschen auf einem anderen Himmelskörper aus“, sagt Christian Sicka, Astronomie-Kurator des Deutschen Museums. „Wenn man in ‚Capcom Go!‘ sieht, welche enormen Herausforderungen dafür zu bewältigen waren, wird einem auch klar, warum seit so langer Zeit niemand mehr da oben war.“

Werbung / Anzeige

Dafür bietet das Deutsche Museum jetzt täglich die filmische Reise zum Mond. „Capcom Go!“ wird immer um 16 Uhr im Planetarium auf Ebene 6 gezeigt. Alle Mondfans, die sich nur die Show ansehen möchten – ohne Museumsbesuch –, können am jeweiligen Tag an der Kasse im Museumshof Karten für 5 Euro kaufen und ab 15.45 Uhr direkt ins Planetarium gehen. Die Besucher, die Museums- und Planetariumsbesuch verbinden möchten, bekommen die Tickets ganztägig an der Kasse. “Damit haben wir jetzt in unserem Planetarium ein noch runderes Angebot: den Klassiker ‚Sternenhimmel über München‘, den Forscherfilm ‚Ausgerechnet! Unser Universum‘ und mit ‚Capcom Go!‘ ein weiteres faszinierendes Fulldome-Erlebnis für die ganze Familie“, freut sich Christian Sicka.