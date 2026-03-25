Earth Hour am Samstag: Licht aus für den Klimaschutz

Am Samstag, 28. März, gehen um 20.30 Uhr als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz auch in München die Lichter aus. Während der WWF Earth Hour wird das Baureferat die abendliche Anstrahlung von elf Gebäuden und Statuen – darunter die Frauenkirche, der Friedensengel, das Rathaus sowie die Ruhmeshalle und die Bavaria – ab 20.30 Uhr für eine Stunde abschalten. Tausende Städte rund um den Globus hüllen ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit.

Bürgermeister Dominik Krause: „München ist gerne bei der Earth Hour dabei. Das ist ein wichtiges Signal, mit der wir zeigen, dass die Landeshauptstadt ihre Klimaverantwortung ernst nimmt und voran geht. Deshalb heißt es am Samstag um halb neun Uhr abends: Licht aus! Wir sind dabei wieder in bester Gesellschaft – nicht nur Frauenkirche, Rathaus, Friedensengel und acht weitere Gebäude und Statuen werden für eine Stunde dunkel, auch bei Eiffelturm, Empire State Building und der Oper in Sydney geht die Bestrahlung aus. Und alle können mitmachen: Der WWF ruft auch alle Privathaushalte dazu auf, daheim für eine Stunde auf künstliches Licht zu verzichten.“

Ein Schwerpunkt der zahlreichen Aktivitäten der Stadtverwaltung beim Klimaschutz liegt auf dem Energiemanagement bei stadteigenen Gebäuden und der elektrischen Infrastruktur. Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer erklärt dazu: „Das Baureferat hat hier eine Schlüsselfunktion. Deswegen unterstützen wir die ‚WWF Earth Hour‘ voll und ganz. Bei sämtlichen Neubau- und Sanierungsprojekten tragen wir in Planung und Bau der städtischen Klimaverantwortung Rechnung. Auch den öffentlichen Raum gestalten wir dementsprechend, etwa durch das Umrüsten unserer Straßen- und Wegebeleuchtung auf LED-Technik.“

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „Weniger ist mehr: Setzen Sie ein kraftvolles Zeichen für den Klimaschutz, indem Sie während Earth Hour das Licht ausschalten. Wenn Sie Ihren Energieverbrauch im Blick behalten möchten, bietet unsere Kommunikationskampagne Re:think München auf rethink-muenchen.de interaktive Online-Checks für Heizenergie, Warmwasser und Strom an. Zudem finden Sie wertvolle Tipps, wie jede*r Münchner*in EnergiesparChecker*in werden kann. Nutzen Sie die Earth Hour als perfekten Anlass, um mit dem Stromsparen zu beginnen und aktiv zum Schutz unseres Planeten beizutragen.“

Die Earth Hour des WWF findet bereits zum 20. Mal statt. Mittlerweile wird die weltweit größte Umweltaktion auf allen Kontinenten in 197 Ländern begangen. Wer mitmachen möchte, findet unter http://www.wwf.de/earth-hour neben Neuigkeiten Vorschläge für die eigene Earth Hour zu Hause.