EATALY München präsentiert: Die spannendsten Nudel-Facts zum Worldwide Pasta Day 2019

Ein großer Teller Pasta und die Welt ist wieder in Ordnung. Menschen aus aller Welt kennen dieses wohlige Gefühl, wenn nach einem stressigen Arbeitstag oder einem langen Shoppingausflug endlich eine Portion der Lieblingsnudel auf dem Tisch steht. Egal ob Carbonara, Bolognese oder all’Arrabiata – Pasta macht glücklich und das gilt es zu feiern! Dass der Weltnudeltag auf den 25. Oktober fällt, kommt da gerade recht, denn wenn die Tage wieder kühler und die Nächte länger werden, kann das Soul Food schlechthin ausgiebig zelebriert werden.

Köstliche Pasta-Sorten, die auch La Mamma nicht besser per Hand zubereiten könnte, gibt es im EATALY München am Viktualienmarkt. Hier wurden schon unzählige Menschen mit Spaghetti & Co. in den Pasta-Himmel gehoben und noch mehr Teigwaren überquerten die Ladentheke. Zum Worldwide Pasta Day teilt das Food-Imperium exklusiv einige Fun Facts zum Verkauf ihres hervorragenden Pasta-Sortiments.

Ganze 62.000 Nudel-Packungen – das heißt 32.500 Kilogramm Pasta – wurden von Januar bis September 2019 bereits verkauft. Das entspricht pro Monat 7.200 Packungen oder auf das komplette Jahr hochgerechnet 90.000 Stück, beziehungsweise 45.000 Kilogramm. Unvorstellbar! Die Top-Seller Marke ist dabei Afeltra, die ihr „weißes Gold“ in der italienischen Region Gragnano an der Amalfiküste mit Liebe produziert. Zu den meistverkauften Pasta-Sorten zählen nach wie vor Spaghetti, aber auch einige außergewöhnlichere Sorten sind sehr beliebt – so wie zum Beispiel Linguine mit schwarzem Trüffel und aromatisierte Farfalle. Was Eiernudeln betrifft, so sind die Bestseller klassische Sorten wie Tagliolini und Fettuccine. Darüber hinaus serviert das EATALY Restaurant circa 25.000 Portionen Spaghetti und weitere 20.000 Nudel-Varianten pro Jahr, also insgesamt etwa 45.000 Pasta-Gerichte vor Ort.

Viva la Pasta!

