eat&STYLE 2018 – So gut schmeckt München!

München, Oktober 2018. Begeisterte Foodies und experimentierfreudige Genießer aufgepasst! In diesem Jahr können die Besucher am Samstag sogar bis 21.00 Uhr auf der der eat&STYLE nach Herzenslust Schlemmen, Shoppen und Flanieren.

Auch 2018 wartet eine besonders delikate Überraschung auf die Besucher: Unter dem Motto „so schmeckt Deine Stadt“ präsentieren sich im Rahmen des Stadtmenüs acht Münchner Restaurants mit ihrem „Signature Dish“, einer kulinarischen Visitenkarte. Jeder Koch offeriert ein Gericht, welches den indi-viduellen Stil seiner Küche unterstreicht. Die Gäste können sich „durch ihre Stadt essen“, lernen das Team, die Philosophie und die Geschichte der Res-taurants kennen und finden so ihren neuen Lieblingsplatz in München. Mit dabei sind unter anderem Bernd Arold aus dem Gesellschaftsraum, Lilian Schumann und Michael Urban von La Bohème, die Sushi-Meister aus dem Kim Sang, Daniela und Daniel Roch aus dem Essence und Anh-Thu von Chi Thu. Beim Kauf der Eintrittskarte im Vorverkauf ist ein „Signature Dish“ nach Wahl im Eintrittspreis bereits enthalten, alle weiteren Gerichte kosten jeweils fünf Euro.

Werbung / Anzeige

Darüber hinaus wartet das Festival mit weiteren hochkarätigen Themenwelten auf: Gleich ob Gin, Wein, Bier oder Limonaden – die Gäste dürfen sich auf hervorragende Drinks freuen. Regionale Manufakturen überraschen mit ihren außergewöhnlichen, leckeren Kreationen. Der Marktplatz ist eine gemütliche Flaniermeile mit einzigartigen Food-Schätzen. Handwerklich produzierte Delikatessen aus kleinen, feinen Manufakturen treffen auf die neuesten „Must¬haves“ bekannter Marken: Von salzig bis süß, von heiß bis kalt, von cremig¬zart bis würzig-intensiv kommen hier alle Geschmäcker auf ihre Kosten. Ein besonderes Augenmerk hierbei liegt erneut auf den regionalen Ausstellern, die heimische Produkte zum Testen und Kaufen anbieten. Im Workshop-Programm der Miele Küchentricks kochen Hobby-Köche wie und mit den Profis. Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem angesagte Spitzenköche, wie Lucki Maurer, Veronique Witzigmann und Sebastian Copien. Besonderer Tipp für Singles: Im Parship-Kochkurs „Rinderwahnsinn aus dem Wok“ erfahrenMünchner Singles wie man köstliches Beef Teri Yaki zubereitet und treffen zudem auf sympathische Mitkocher. Auf der Miele Dialoggarer und Sous-Vide-Garen Fläche verrät Tafelkünstlerin Bettina Seitz, was hinter der Trend-Garmethode steckt und wie auch Amateure damit Fleisch, Fisch und Gemüse problemlos auf den Punkt servieren. Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe bereitet der zukunftsweisende Miele Dialoggarer Lebensmittel mit unterschiedlichen Garzeiten gleichzeitig in bislang ungekannter Perfektion zu. Die Vielfalt deutscher Weine und das optimale Food-Pairing lernen die Gäste bei der wine&STYLE – präsentiert vom Deutschen Weininstitut – kennen. In verschiedenen Seminaren gibt Spitzen-Sommelière Romana Echensperger hier Empfehlungen und zeigt welcher Wein zu welchem Essen passt.

Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos. Die Anmeldung hierfür ist vorab über die Homepage möglich.

„Vor allem unser Stadtmenü verzaubert mit einer unglaublichen Vielfalt an Food-Kreationen. Wir freuen uns, unseren Besuchern die Gelegenheit zu geben ihre Stadt geschmackvoll zu erleben, neue Trends kennenzulernen und das Thema „Food“ gebührend zu feiern. Darüber hinaus begeistert die eat&STYLE mit spannenden Workshops, originellen Live-Cookings und einem großzügigen Ausstellungsbereich. In diesem Jahr sogar bis 21.00 Uhr – perfekt um mit Freunden den Tag kulinarisch ausklingen zu lassen.“, sagt Kai Klemm, Geschäftsführer des Veranstalters FLEET FOOD Events GmbH.

Weitere Informationen zur eat&STYLE und Möglichkeit zur Workshop-Anmeldung unter www.eat-and-style.de.

Die eat&STYLE 2018 in München im Überblick:

Termin: 3. November bis 4. November 2018

Veranstaltungsort:

Zenith -Die Kulturhalle Lilienthalallee 29 80939 München

www.zenith-muenchen.de

Öffnungszeiten:

Samstag, 3. November, 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr (ab 19.00 Uhr Late-Night-Shopping) Sonntag, 4. November, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tagestickets: ab 14,00 Euro im VVK inklusive einer Teilnahme an einem Workshop (solange der Vorrat reicht), einen Coupon für die Stadtmenü-Area im Wert von 5,00 Euro und ein eat&STYLE Magazin

Die eat&STYLE ist mit über 85.000 Besuchern Deutschlands größtes Food-Festival. Neben München zählen in diesem Jahr auch Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zu den Gastgeberstädten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm ausschmackhaftem Tasting, interaktiven Workshops, Liveshows und speziellen Themenwelten, die sich aktuellen und künftigen Kulinarik-Trends widmen.