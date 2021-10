eCAll meldet Verkehrsunfall

Am Montagvormittag sind ein LKW und ein PKW zusammengestoßen. Der Fahrer des PKWs wurde dabei verletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge mitten auf der Straße An der Langwieder Haide. Dabei wurde der LKW auf Höhe des Führerhauseinstieges sowie der Achse und der Mazda im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite stark beschädigt.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer des Lastkraftwagens bereits sein Fahrzeug verlassen und war unverletzt. Der Lenker des PKW befand sich noch in seinem Wagen. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der medizinischen Erstversorgung. Zeitgleich sperrten weitere Kräfte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Straße und bereiteten die Rettung aus dem Unfallfahrzeug vor. Mithilfe eines Rettungsgerätes wurde der 19-Jährige achsengerecht aus seinem Mazda gerettet und anschließend durch die Besatzung eines Rettungswagens in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert.

Abschließend schoben die Einsatzkräfte den Mazda an die Seite der Fahrbahn, um den Verkehr einspurig wieder freigeben zu können.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.