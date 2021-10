ED SHEERAN „+ – = ÷ x“-TOUR 2022 – Zweites Zusatzkonzert in München

Weitere Zusatztermine in München und Gelsenkirchen. In allen drei deutschen Tourstädten jetzt drei Stadien-Shows – mehr als 350.000 Tickets dafür bereits verkauft.

Einzelne Termine melden „Sold out“. Der Vorverkauf für die Zusatztermine ist gestartet – die Tickets für alle Ed Sheeran-Konzerte sind exklusiv auf www.eventim.de erhältlich.

9x Ed Sheeran live im Sommer 2022 in Deutschland: Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage kündigt der Mega-Star heute zwei weitere Zusatzshows in Gelsenkirchen und München an – und wird damit in jeder der drei deutschen Tourstädte seiner „+ – = ÷ x Tour“ (sprich: „The Mathematics Tour“) drei gi-gantische Stadien-Open Airs spielen.

Aktuell neu hinzugekommen sind die Konzerte am 9. Juli 2022 in der Gelsenkirchener VELTINS-Arena und am 12. September 2022 im Olympiastadion in München. Parallel zu den neuen Shows gibt es auch die ersten „Sold out!“-Meldungen für Deutschland: Die Konzerte von Ed Sheeran am 7. Juli 2022 in Gelsenkirchen und am 23. September 2022 in Frankfurt sind vollständig ausverkauft. Insgesamt wurden in den zwölf Tagen seit Vorverkaufsbeginn am 25. September bereits mehr als 350.000 Karten für die Shows hierzulande verkauft – und die Nachfrage ist ungebrochen.

07.07. + 08.07. + Neu! 09.07.2022 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

10.09. + 11.09. + Neu! 12.09.2022 München Olympiastadion

23.09. + 24.09. + 25.09.2022 Frankfurt Deutsche Bank Park