Es läuft bei Ed Sheeran einfach: Nachdem bereits die Karten für seine fünf deutschen Konzerte in diesem Frühjahr in Windeseile ausverkauft waren, erfreuen sich auch die vier (bzw. fünf – s.u.) Open Air-Shows, die der Brite im Sommer des kommenden Jahres hierzulande spielen wird, großer Beliebtheit. So großer, dass zwei Tage nach dem Vorverkaufsstart am vergangenen Samstag dafür bereits weit mehr als eine Viertelmillion Tickets verkauft wurden. Das Konzert auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim am 22. Juli 2018 ist sogar mit mehr als 80.000 Tickets bereits komplett ausverkauft, für den Termin im Münchener Olympiastadion am 29. Juli 2018 sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Hier wurde bereits am Samstag ein Zusatztermin am 30. Juli 2018 bestätigt – für den auch schon mehr als die Hälfte der Tickets über den virtuellen Ladentisch gegangen ist.

Für die weiteren Konzerte in Hamburg und Berlin dürfte es ebenfalls nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch dort das „Sold Out!“-Schild an das Tor gehängt wird.

Wirklich erstaunt über die enorme Ticketnachfrage kann aber eigentlich niemand sein, schließlich jagt Ed Sheeran momentan – egal ob in den Charts, im Internet oder auf der Bühne – von Rekord zu Rekord. Und dass die Open Air-Shows im Juli 2018 zu den ganz besonderen Erlebnissen zählen werden, ist ohnehin klar.

(Rest-)Tickets für die Konzerte von Ed Sheeran sind ab 65 € (zzgl. Gebühren) erhältlich – ausschließlich online unter www.eventim.de. Pro Kunde pro Show können maximal vier Karten erworben werden.

Wichtiger Hinweis: Um dem sogenannten Ticketzweitmarkt, absurden Preisen und Fan-Abzocke einen Riegel vorzuschieben, werden auch die Tickets für den Zusatztermin personalisiert verkauft, d.h. der Name des Ticketkäufers wird auf die Tickets aufgedruckt. Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen, die zweite (und gegebenenfalls dritte und vierte) Person erhält nur gleichzeitig mit der sich ausweisenden Person Zutritt. Auf Verlangen ist ebenfalls die Buchungsbestätigung nachzuweisen. Die Tickets sind nicht übertragbar.

Ed Sheeran – Germany Tour 2018

Juli 2018 Berlin Olympiastadion Juli 2018 Essen Flughafen Essen/Mülheim – ausverkauft Juli 2018 Hamburg Trabrennbahn Bahrenfeld Juli 2018 München Olympiastadion – Restkarten Juli 2018 München Olympiastadion – Zusatztermin

Darüber hinaus veranstaltet FKP Scorpio auch die folgenden europäischen Ed Sheeran-Konzerte:

Juli 2018 Göteborg | Ullevi Stadion (in Kooperation mit FKP Scorpio Sverige AB) Juli 2018 Göteborg | Ullevi Stadion – Zusatztermin (in Kooperation mit FKP Scorpio Sverige AB) Juli 2018 Stockholm | Friends Arena (in Kooperation mit FKP Scorpio Sverige AB) August 2018 Zürich | Letzigrund-Stadion (in Kooperation mit AllBlues Konzert AG) August 2018 Warschau | PGE Narodowy (in Kooperation mit Charm Music Poland) August 2018 Warschau | PGE Narodowy – Zusatztermin (in Kooperation mit Charm Music Poland)