ED SHEERAN: Zusätzliche Tickets für die ersten beiden Konzerte in München verfügbar!

Allerletzte Chance: Zusätzliche Tickets für die beiden ersten Konzerte von Ed Sheeran im Münchner Olympiastadion verfügbar!

Gute Nachrichten für alle Ed Sheeran-Fans, die sich vergeblich um ein Ticket für die Kon-zerte des Mega-Stars am Freitag, den 10. September 2022, und Samstag, den 11. Septem-ber 2022, im Münchner Olympiastadion bemüht hatten: Ab morgen wird ein Schwung zusätzlicher Tickets für diese beiden Shows in den Verkauf gehen. Grund für das frische Kartenkontingent ist die Aufhebung produktionsbedingter Sperrungen, die unmittelbar nach der Bestätigung der Konzerte auf Basis erster Bühnen- und Geländepläne vorge-nommen wurden und nun aktualisiert werden konnten. Es handelt sich dabei ausschließ-lich um Sitzplätze.

Die zusätzlichen Kartenkontingente sind ab Freitag, 2. September 2022, 10 Uhr exklusiv auf www.eventim.de und in der EVENTIM-App erhältlich.

Die Konzerte in München präsentiert Bayern 3.

Wichtiger Hinweis zum Ticketzweitmarkt:

Um zu verhindern, dass Fans beim Kauf von Tickets für die Konzerte von Ed Sheeran übervorteilt werden, gehen der Künstler und sein Team in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter FKP Scorpio auch diesmal streng gegen den sogenannten Ticketzweitmarkt und all jene vor, die inoffizielle Ticketing-Seiten nutzen: Für die Konzerte dieser Tournee wird eine extra entwickelte mobile, digitale Ticketing-Technologie genutzt, die entsprechende Sicherheitsvorkehrungen enthält, um sicherzustellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen und um zu verhindern, dass inoffizielle Zweitmarkt-Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer in der Lage sind, Tickets zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen und die Fans abzuzocken.

Um den Kauf legitimer Tickets zu erleichtern, sind die Fans aufgefordert, sich vor dem Verkauf bei eventim zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen. Fans mit Tickets, denen es nicht wie geplant möglich ist, das jeweilige Konzert zu besuchen, können ihre Tickets zu dem Preis, den sie bezahlt haben, zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr, an andere Fans über fanSALE, die offizielle Von-Fan-zuFan-Wiederverkaufsplattform von eventim, verkaufen. 10.09.+11.09.+12.09.2022 – Olympiastadion – 18:00 Uhr.

Die Veranstalter bitten alle Kunden dringend, nur die offizielle eventim.de Ticketwebsite zu nutzen und weisen darauf hin, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist.

Wie bei früheren Ed Sheeran-Tourneen werden die Veranstalter die Verkaufstransaktionen überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Ed Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden möglicherweise storniert. Eine Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) zu diesem Thema finden Sie unter Edsheeran.com und fkpscorpio.com und eventim.de.

Quelle: FKP Scorpio

Tourneeveranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Örtliche Durchführung: PGM Konzertagentur GmbH

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung.

Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.

Ein Ausweisdokument ist mitzuführen.