Ed Sheerans nächster Streich: „Shape Of You“ überspringt 100 Millionen-Streaming-Hürde

08.06.2017. – Das ging schnell: Nur fünf Monate nach Veröffentlichung knackt Ed Sheeran mit seinem Mega-Hit „Shape Of You“ bereits die 100 Millionen-Streaming-Marke in Deutschland. Es ist der erste Song überhaupt, dem dieses Kunststück gelingt. In zwei weiteren Kategorien hält der bei Warner Music unter Vertrag stehende Sänger an seinen Bestwerten fest: Er ist mit 33 Millionen Streams (KW 10.2017) hierzulande nicht nur meistgestreamter Künstler binnen einer Woche, sondern dank mittlerweile 650 Millionen Abrufen auch der erfolgreichste Streaming-Interpret insgesamt.

„Shape Of You“ stieg im Januar direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein. Anschließend führte das Lied 15 Mal die Hitliste an und stellte damit einen 27-Jahres-Rekord auf. Aktuell rangiert „Shape Of You“ an vierter Stelle.

Der am zweithäufigsten gestreamte Song aller Zeiten in Deutschland ist „One Dance“ von Drake feat. WizKid & Kyla. Dahinter stehen „Faded” (Alan Walker) und „Lean On“ (Major Lazer feat. DJ Snake & MØ). Die beliebtesten Musik-Streams eines deutschen Acts sind „Sugar“ (Robin Schulz feat. Francesco Yates) und „Cheerleader” (OMI, Felix Jaehn-Remix). In Punkto deutschsprachige Titel punkten die Rapper Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell („Ohne mein Team“).

Basis der Auswertung sind Premium- und werbefinanzierte Musik-Streams ab einer Länge von 31 Sekunden.