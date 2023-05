EHC Red Bull Meisterfeier 2023 – So wurde gefeiert

EHC Red Bull Meisterfeier 2023 – am Sonntag, den 30.04.2023 war es endlich so weit. Auf dem Stadionvorplatz gabs die große Meister-Party der Red Bulls München. Aber erst ging es mit dem Doppeldeckerbus durch die Münchner Innenstadt, über die Münchner Freiheit sowie das Siegestor und den Königsplatz, schließlich zurück ans Oberwiesenfeld. Gegen 16 Uhr wurden dort Spieler, Trainer und Staff der Red Bulls feierlich in Empfang genommen.

Gemeinsam mit Stadionsprecher Stefan Schneider, der die Veranstaltung moderierte, blickten sie auf besondere Momente der abgelaufenen Saison zurück. In den vergangenen Monaten hatten sie unzählige Höhepunkte erlebt. Unter anderem das 1.000 DEL-Spiel von Don Jackson als Trainer, die neuen Clubrekorde von Daryl Boyle (Rekordspieler) und Trevor Parkes (Rekordtorschütze) sowie die erfolgreichste Hauptrunde der Historie gefeiert. Und die vierte Meisterschaft der Clubgeschichte.

Buntes Rahmenprogramm – w ährend der gesamten Veranstaltung konnten sich die kleinsten Fans der Red Bulls auf den Hüpfburgen und an der Schussstation austoben. Auch das Maskottchen Mike war da.

Natürlich gab es auch genug Zeit bei den Autogrammen, um Fotos mit den Red Bulls zu machen.