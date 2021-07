EHC Red Bull München: Der komplette Spielplan 2021/22 ist da

Darauf haben die Eishockeyfans seit dem Ende der vergangenen Saison gewartet: Der neue, komplette Spielplan für die höchste deutsche Eishockeyklasse ist da. Vergangenen Freitag hat die Liga die ersten beiden Partien der neuen Saison bekanntgegeben. Demnach eröffnen die Red Bulls am 9. September um 19:30 Uhr die 28. PENNY DEL-Spielzeit beim deutschen Meister Eisbären Berlin. Am zweiten Spieltag folgt die erste Heimbegegnung gegen die Kölner Haie (12. September, 14:00 Uhr). Jetzt hat die Deutsche Eishockey Liga das komplette Programm für die Saison 2021/22 veröffentlicht.

60 Spieltage – 56 Partien

Mit DEL2-Aufsteiger Bietigheim Steelers spielen nun 15 Clubs um den deutschen Meistertitel. Das bedeutet: 60 Spieltage bzw. 56 Hauptrunden-Partien für jede Mannschaft. Die Saison wird im November für eine Woche für den Deutschland Cup in Krefeld unterbrochen. Zudem pausiert die PENNY DEL vom 29. Januar bis 21. Februar 2022 aufgrund der Olympischen Winterspiele in Peking.

Topspiel gegen Mannheim am 14. Spieltag

Die Neuauflage des Finals aus dem Jahr 2019 zwischen München und Mannheim gibt es am 14. Spieltag. Nach den vier Niederlagen in der vergangenen Saison möchte das Team von Trainer Don Jackson Revanche nehmen. Die erste Begegnung der beiden Schwergewichte findet am 20. Oktober um 19:30 Uhr im heimischen Olympia-Eisstadion statt.

Playoffs



Die Hauptrunde der 28. PENNY DEL-Saison endet mit dem 60. Spieltag am 27. März 2022. Ab dem 29. März 2022 beginnt die entscheidende Phase der Saison mit der 1. Playoff-Runde (Modus Best-of-Three). Ab dem Viertelfinale wird im Modus Best-of-Five um den Titel gekämpft. Die Finalserie startet am 26. oder 27. April und endet spätestens am 5. Mai.

MagentaSport zeigt alle Spiele der Red Bulls live



Wie gewohnt sind alle PENNY DEL-Partien live bei MagentaSport zu sehen. In der neuen Spielzeit wieder mit dem Topspiel am Donnerstag (19:30 Uhr) und sechs Partien am Freitag (19:30 Uhr). Auch die erfolgreiche Freitags-Konferenz ist wieder im Programm. Der Sonntag umfasst sieben Partien verteilt auf drei unterschiedliche Bullyzeiten: die Begegnungen beginnen um 14:00, 16:30 und 19:00 Uhr.

