EHC Red Bulls holen drei Punkte gegen Wolfsburg

Sonntag, 2. Dezember 2018. Der EHC Red Bull München hat vor 4.180 Zuschauern im Olympia-Eisstadion mit 5:1 (1:0|1:1|3:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen. Für den Deutschen Meister erzielten Trevor Parkes, Mark Voakes, Jakob Mayenschein und Andreas Eder per Doppelpack die Tore.

Spielverlauf

Von Beginn an nahmen die Roten Bullen das Heft in die Hand und gingen nach einer schönen Vorarbeit von John Mitchell durch Trevor Parkes mit 1:0 in Führung (8.). Im Anschluss konnten die Isarstädter trotz Überlegenheit den gut aufgelegten Gästetorwart Gerald Kuhn nicht überwinden. Daryl Boyle (16.) und Matt Stajan (20.) scheiterten am Goalie der Niedersachsen.

Im zweiten Drittel verpassten es die Red Bulls zunächst zu erhöhen und trafen durch Keith Aulie (23.) und John Mitchell zwei Mal nur ans Außennetz (36.). Nachdem die Gäste durch Jason Jaspers zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatten (31.), klappte es dann bei den Roten Bullen in Unterzahl: Nach einer schönen Kombination schloss Mark Voakes auf Zuspiel von Maximilian Kastner zur erneuten Führung ab (39.).

Im Schlussabschnitt erhöhte München nochmal den Druck. Andreas Eder besorgte nach einem Bully vor dem Wolfsburger Tor per Drehschuss das 3:1 (46.). Einen Angriff der überlegenen Hausherren veredelte Jakob Mayenschein, indem der Stürmer einen Schuss von Mitchell zum 4:1 ins Tor lenkte (55.). Nach Zuspiel von Bruder Tobias traf dann erneut Andreas Eder zum 5:1-Endstand (57.).

Andreas Eder

„Am Schluss war es ein wahnsinnig guter Pass von meinem Bruder. Wolfsburg hat ziemlich defensiv gespielt. Wir sind unserem Spiel treu geblieben und haben am Ende die Tore gemacht.“

Endergebnis

EHC Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg 5:1 (1:0|1:1|3:0)

Tore

1:0 | 07:16 | Trevor Parkes

1:1 | 30:34 | Jason Jaspers

2:1 | 38:03 | Mark Voakes

3:1 | 45:09 | Andreas Eder

4:1 | 54:53 | Jakob Mayenschein

5:1 | 56:48 | Andreas Eder

Zuschauer

4.180