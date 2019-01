EHC Red Bulls triumphieren in Berlin

Dienstag, 29. Januar 2019 Der EHC Red Bull München hat das Auswärtsspiel in Berlin mit 6:2 (3:0|1:1|2:1) vor 11.492 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena gewonnen. Torschützen für München waren je zwei Mal Maximilian Daubner und Andreas Eder sowie Matt Stajan und Justin Shugg.

Gleich zu Beginn machte der Deutsche Meister richtig Druck: nach einem gescheiterten Alleingang von Frank Mauer legte der Stürmer nur wenige Augenblicke später Maximilian Daubner auf, der im Rücken der Berliner Abwehr zum 1:0 traf (3.). Nur 65 Sekunden später erzielte Andreas Eder mit einem satten Schuss das 2:0 (4.). Nach schöner Vorarbeit legte Jakob Mayenschein mustergültig zu Andreas Eder ab, der zum 3:0 erneut traf (7.). Berlin wechselte nun den Torhüter, für Maximilian Franzreb kam Kevin Poulin. Dieser sah ein Aufbäumen seiner Mannschaft, die jedoch vorerst ohne Torerfolg blieb.

Im zweiten Drittel waren die Hausherren zunächst aktiver und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer durch Marcel Noebels platzierten Schuss (22.). Doch München fand zum richtigen Zeitpunkt eine passende Antwort durch Matt Stajan mit dem 4:1 in Unterzahl (30.). In Folge konnten sich in dem nun ausgeglichenen Spiel die Berliner gegen den gut parierenden Red Bulls-Goalie Danny aus den Birken nicht durchsetzen. Auf der Gegenseite vergab Trevor Parkes in fünfminütiger Überzahl die Chance auf den fünften Treffer der Isarstädter.

Im Schlussabschnitt zeigten sich wieder die Berliner zunächst etwas wacher und erzielten nach einem Konter das 2:4 in Unterzahl durch Florian Busch (45.). Die Roten Bullen antworteten erneut umgehend: Maximilian Daubner stellte den alten Drei-Tore-Abstand mit dem 5:2 wieder her (47.), bevor Justin Shugg einen Scheibengewinn von Trevor Parkes zum 6:2 vollendete (52.).

Michael Wolf:

„Wir sind am Anfang sehr gut aus der Kabine gekommen und haben schnell 3:0 geführt. Wir haben viel Druck gemacht und haben da den Grundstein für den Sieg gelegt. Der Sieg geht in Ordnung. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg.“

Endergebnis

Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München 2:6 (0:3|1:1|1:2)

Tore

0:1 | 02:32 | Maximilian Daubner

0:2 | 03:18 | Andreas Eder

0:3 | 06:23 | Andreas Eder

1:3 | 21:34 | Marcel Noebels

1:4 | 29:18 | Matthew Stajan

2:4 | 44:37 | Florian Busch

2:5 | 46:14 | Maximilian Daubner

2:6 | 51:30 | Justin Shugg

Zuschauer

11.492