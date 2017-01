EHC Red Bulls unterliegen Bremerhaven

München, 21. Januar 2017. Der EHC Red Bull München hat im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven eine 1:3-Niederlage (0:1|1:1|0:1) kassiert. Vor 3.810 Zuschauern am Oberwiesenfeld gelang es nur Tobias Wörle, einen Treffer gegen die kompakte Defensive der Gäste zu erzielen.

Spielverlauf

Der Liganeuling von der Nordseeküste begann mutig, München ließ sich aber nicht überraschen und wurde von Minute zu Minute stärker. Dem Team von Don Jackson gelang es allerdings nicht, aus dem optischen Übergewicht Kapital zu schlagen. Wenn der Tabellenführer frei zum Abschluss kam – so wie durch Konrad Abeltshauser in der 12. Minute -, stand Torhüter Jani Nieminen richtig. Die Gäste setzten in der Offensive auf Konter. Einen davon nutzte Brock Hooton in der 17. Minute zur Führung für die Pinguins.

Im zweiten Abschnitt starteten die Red Bulls besser. Tobias Wörle erzielte nach schöner Vorarbeit von Frank Mauer das 1:1 (23.). In der 27. Minute hätten Steve Pinizzotto und Derek Joslin die Münchner erstmals in Führung bringen können, Jani Nieminen parierte aber zwei Mal stark. Auf der Gegenseite konnte Jack Combs einen Konter nicht verwerten (28.). In der 37. Minute scheiterte erneut Münchens Steve Pinizzotto per Alleingang. Bremerhaven blieb effektiver, denn wenig später brachte Jack Combs die Gäste mit einem verdeckten Schuss erneut in Führung.

Im Schlussdrittel drängten die Red Bulls auf den Ausgleich, die Seestädter machten in der Defensive jedoch weiterhin keine Fehler. Als München mehr Risiko ging, nutzte Ross Mauermann einen Scheibenverlust der Hausherren zum dritten Treffer der Gäste (49.). Zwei Minuten vor der Schlusssirene nahm Don Jackson seinen Torhüter Danny aus den Birken vom Eis, die Pinguins retteten aber auch gegen sechs Münchner ihren Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit.

Endergebnis

EHC Red Bull München gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:3 (0:1|1:1|0:1)

Tore

0:1 | 16:17 | Jordan George

1:1 | 22:46 | Tobias Wörle

1:2 | 37:57 | Jack Combs

1:3 | 48:01 | Ross Mauermann

Zuschauer

3.810