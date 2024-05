EHRLICH BROTHERS: ZAUBERSTURM am 14./15. und 16.06.2024 in der Olympiahalle München

Am 14./15. und 16. Juni 2024 entfachen die Ehrlich Brothers einen ZAUBERSTURM in der Münchener Olympiahalle. Nur viermal gibt es diese einmalige Spezialshow live zu erleben:

am Freitag, 14. Juni 2024 um 19 Uhr,

am Samstag, 15. Juni 2024 um 14 Uhr,

am Sonntag, 16. Juni 2024 um 11 Uhr und

am Sonntag, 16. Juni 2024 um 16.30 Uhr

Restkarten unter www.ehrlich-brothers.com.

Die Shows werden für eine TV-Ausstrahlung im Herbst aufgezeichnet.

In dem ZAUBERSTURM werden die Ehrlich Brothers die Weltpremiere von brandneuen Illusionen feiern: Mit einem weltweit einmaligen Hovercraft – ausgestattet mit Düsenjet-Turbinen und über 1000 PS stark – rasen die Star-Magier über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Herzerwärmend wird die Begegnung mit Joe, einem der letzten Einhörner. Wenn die Ehrlich Brothers ihm zu neuen Zauberkräften verhelfen, entfacht er ein einmaliges Feuerwerk in der Olympiahalle. Andreas und Chris Ehrlich lassen die weltgrößte Popcorn-Schale erscheinen. Mehr als 2 Kubikmeter Popcorn schießen sie anschließend ins Publikum. Ausgewählte Klassiker aus den bisherigen Erfolgsshows der Ehrlich Brothers dürfen in einer so spektakulären Illusionsshow wie dem ZAUBERSTURM natürlich nicht fehlen.

EHRLICH BROTHERS

ZAUBERSTURM

MÜNCHEN Olympiahalle

Freitag, 14.06.2024, 19 Uhr

Samstag, 15.06.2024, 14 Uhr

Sonntag, 16.06.2024, 11 Uhr und 16.30 Uhr

Weitere Tourdaten und Infos unter www.ehrlich-brothers.com und www.facebook.com/EhrlichBrothers.