Eigenanbau und Modellversuch – Bundesregierung einigt sich auf Eckpunkte zu Cannabis

Erwachsene sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen sowie im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können. Darauf hat sich die Bundesregierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission über das Eckpunktepapier vom 26. Oktober 2022 geeinigt. Ziel bleibt weiterhin, die Qualität zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Sub­stanzen zu verhindern, den Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsu­menten bestmöglich zu gewährleisten sowie den Schwarzmarkt einzudämmen.

In einem ersten Schritt sollen der Anbau in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen und der private Eigenanbau bundesweit ermöglicht werden. Die Abgabe in Fachgeschäften wird in einem zweiten Schritt als wissenschaftlich konzipiertes, regional begrenztes und befristetes Modellvorhaben umgesetzt. In dem Modellvorhaben können die Auswirkungen einer kommerziellen Lieferkette auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt wissenschaftlich genauer untersucht werden.

„CANNABIS IST EIN WEIT VERBREITETES GENUSSMITTEL. ES WIRD IN DEUTSCHLAND OFT ILLEGAL ANGEBOTEN UND GENUTZT. DAMIT GEFÄHRDET ES HÄUFIG DIE GESUNDHEIT. BESONDERS JUGENDLICHE SIND DURCH CANNABIS IN IHRER SOZIALEN UND KOGNITIVEN ENTWICKLUNG BEEINTRÄCHTIGT. TROTZDEM KONSUMIEREN IMMER MEHR JUGENDLICHE DIE DROGE. DIE SCHWARZMARKTWARE IST HÄUFIG VERUNREINIGT UND SCHAFFT ZUSÄTZLICHE GESUNDHEITSGEFAHREN. DAS KÖNNEN WIR NICHT LÄNGER HINNEHMEN. DESWEGEN WAGEN WIR DIE KONTROLLIERTE ABGABE VON CANNABIS AN ERWACHSENE IN KLAREN GRENZEN UND DRÄNGEN DEN SCHWARZMARKT ZURÜCK, FLANKIERT DURCH PRÄVENTIONSMASSNAHMEN FÜR JUGENDLICHE. DER GESUNDHEITSSCHUTZ STEHT DABEI IM VORDERGRUND. DIE BISHERIGE CANNABIS-POLITIK IST GESCHEITERT. JETZT MÜSSEN WIR NEUE WEGE GEHEN.“ So Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

Bundesjustizminister Marco Buschmann ergänzt: „Der bisherige restriktive Umgang in Deutschland mit Cannabis ist gescheitert. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen und bindet immense Ressourcen bei den Strafverfolgungsbehörden. Es ist Zeit für einen neuen Ansatz, der mehr Eigenverantwortung zulässt, den Schwarzmarkt zurückdrängt und Polizei und Staatsanwaltschaften entlastet. Wir trauen den Menschen mehr zu- ohne dabei die Gefahren, die vom Cannabiskonsum ausgehen können zu verharmlosen.“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagt: „Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Eine jahrzehntelange Verbotspolitik hat davor die Augen verschlossen und damit vor allem Probleme verursacht: zulasten unserer Kinder und Jugendlichen, der Gesundheit von Konsumierenden und der Strafverfolgungsbehörden. Nun schaffen wir eine stimmige und pragmatische Cannabis-Politik aus einem Guss, vom Anbau bis zum Konsum. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Durch einen kontrollierten Anbau und die Abgabe im Rahmen von Cannabis-Clubs stärken wir den Jugend- und Gesundheitsschutz. Und: Wir entziehen der organisierten Kriminalität den Boden, die selbst vor dem Verkauf an Kinder nicht zurückschreckt. Mit einem regionalen Modellprojekt loten wir zudem die Möglichkeiten einer kommerziellen Lieferkette aus.“