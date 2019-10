Ein ganzer Tag im Zeichen des BMW Oldtimers

Weißwurstfrühstück und Oldtimertreff bei letzter „Wheels & Weißwürscht“-Ausgabe 2019.

2018 feierte die BMW Group Classic ihre Premiere bei der „Langen Nacht der Münchner Museen“. Mehr als 3.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, um einen Blick in die historischen Hallen der BMW AG an der Moosacher Straße 66 zu werfen. Nach diesem erfolgreichen Auftakt ist die BMW Group Classic auch am 19. Oktober 2019 von 19:00 bis 02:00 Uhr wieder Teil des beliebten Münchner Kultur-Events. Besucher haben Zugang zur historischen Fahrzeugsammlung von BMW sowie zu zwei Ausstellungs-Specials „90 Jahre BMW Automobil“ und „60 Jahre MINI“. Ein besonderes Highlight stellt zudem wieder die Teilnahme am „Rollenden Museum“ mit drei historischen Fahrzeugen aus der BMW-Sammlung dar. Wer selbst im Besitz eines Oldtimers, egal welcher Marke ist, kann bereits am Vormittag vorbeischauen, wenn bei der zunächst letzten Ausgabe der Eventreihe Wheels & Weißwürscht“ zünftig im Café „Mo66“ gefrühstückt wird.

Exklusive Ausstellungen in besonderer Atmosphäre.

Bereits zum 21. Mal laden die Münchner Museen, Sammlungen und Galerien zur nächtlichen Erkundungstour ein. Sieben Stunden lang können die Besucher mehr als 90 Ausstellungshäusern in besonderer Atmosphäre erleben. Die BMW Group Classic bietet an diesem Abend in ihrer Fahrzeughalle Einblicke in „90 Jahre BMW Automobile“. Die Ausstellung widmet sich den turbulenten Anfängen der Bayerischen Motoren Werke und illustriert die Erfolgsgeschichte der Marke BMW. In der Flugmotorenhalle daneben ist zudem die Sonderausstellung „60 Jahre MINI“ zu sehen. Besondere MINI-Modelle können dann hautnah erlebt werden, darunter der kultige Wildgoose – ein Wohnmobil auf classic Mini Basis – sowie ein MINI Pick-Up und ein Paul Smith-Sondermodell. Auch zwei Exemplare, die von dem britischen Street Artist CHEBA gestaltet wurden und diesen Sommer am Roadtrip zum International MINI Meeting „#ROADtoIMM19 – 4000km von Athen bis Bristol“ teilgenommen haben, sind Teil der Ausstellung. Ein DJ mit Britpop-Repertoire sowie britisch inspirierte Snacks und Getränke formen den Rahmen der Veranstaltung und lassen die Heimat des Kult-Autos aufleben. Zusätzlich stehen fachkundige Guides in den Hallen bereit, die Fragen zu den Fahrzeugen sowie zur Geschichte von BMW beantworten. Auch das Café „Mo66“ hat an dem Abend für die Besucher geöffnet.

Buntes Programm für Oldtimer-Fans am Vormittag.

Für alle Fans klassischer Fahrzeuge gibt es mit „Wheels & Weißwürscht“ am Vormittag von 9 bis 14 Uhr als Einstimmung auf die Museumsnacht die diesjährig letzte Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe. Neben einem kostenlosen Parkplatz nach Verfügbarkeit erhält jeder Gast, der mit seinem Oldtimer anreist, einen Gutschein für einen Snack im Café „Mo66“ sowie freien Zugang zur Sammlungshalle und exklusiv auch zur Flugmotorenhalle. Dabei sind alle Automobilmarken erwünscht und gern gesehen. Die BMW Group Classic eignet sich damit als Startpunkt für die „Lange Nacht der Münchner Museen“.

Drei besondere BMW Oldtimer für das Rollende Museum.

Auch in diesem Jahr ist die BMW Group Classic wieder Teil des „Rollenden Museums“, das vom Verein Classics for Charity e.V. ins Leben gerufen wurde. Ein BMW 326, ein 502 Cabriolet sowie ein BMW 501 – ein Original Münchner Taxi, das in den 1960er Jahren eine knappe Million Kilometer durch München zurücklegte – pendeln am 19. Oktober mit insgesamt rund 80 Oldtimern durch die Münchner Innenstadt. Besucher mit einem Museumsticket können kostenlos mit dem Shuttle der besonderen Art mitfahren und auf der Strecke zwischen Verkehrsmuseum und Deutschem Museum in die Geschichten der Besitzer und ihrer Oldtimer eintauchen.