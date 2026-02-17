Ein letztes Mal Reifenschwingen: Abschied der Schäffler 2026

Die Schäfflertanzsaison 2026 neigt sich ihrem feierlichen Ende zu. Bevor die Schäffler nun für sieben Jahre Abschied von den öffentlichen Auftritten nehmen, laden sie ein letztes Mal sehr herzlich zu ihrem traditionellen Abschlusstanz ein. Dieser findet am Faschingsdienstag um 21.00 Uhr in der Fußgängerzone auf Höhe der Kirche St. Michael statt.

Mit dem symbolträchtigen Brechen eines Tanzreifens und den Worten „Der Reifen hat gekracht, der Tanz ist vollbracht“ beenden die Reifenschwinger nach diesem letzten Auftritt offiziell die Tanzsaison 2026 – ein bewegender Moment, der Tradition, Gemeinschaft und Vorfreude auf ein Wiedersehen in sieben Jahren vereint.

Die letzten Termine der Münchner Schäffler 2026