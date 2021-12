Ein Quantum Scharfsinn

Leibwächter mit Leib und Seele Blitzschnelles Erkennen und Verhindern von Gefahren: Das renommierte Münchner Unternehmen C.P.S. Group ist für (je) den Ernstfall bestens ausgebildet und gerüstet. Geschäftsführer Michael Fesl und seine 36 Mitarbeiter bringen ein Riesenpotential an Erfahrung, Scharfsinn, fachlicher Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Loyalität und Verschwiegenheit gepaart mit Muskelstärke, perfekten Umgangsformen und ebensolchem Auftreten im schicken dunklen Designeranzug mit. Stets erreichbar und stets alle(s) im Blick – was ist denn sonst noch wichtig für einen Personenschützer? „Dass die Menschen mir und meiner Arbeit vertrauen und dass ich rund um die Uhr erreichbar bin! Darüber hinaus ein perfekter Service, ein geschultes Auge für jede noch so kleine Auffälligkeit, schnelle Reaktion und Geduld, denn viele Aufträge sind mit langen Wartezeiten und viel Konzentration auf die zu bewachende Person verbunden“, erklärt der smarte Security-Fachmann Michael Fesl. Ein Leibwächter mit Leib und Seele ist er, europaweit tätig. Ein Bodyguard des Vertrauens. Das wissen auch die Mitarbeiter von Botschaften, Delegationen und Unternehmen zu schätzen. Auch hier herrscht absolute Diskretion – außer, die zufriedene Klientel, wie unter anderem Innenminister Joachim Herrmann, Fußball-Ikone Franck Ribéry oder Sport-Moderatorin Jana Wosnitza posten Selfies mit den Sicherheitsmännern auf Facebook & Co..

Der Kunde und seine Sicherheit steht im Vordergrund. Rund um die Uhr. Ein umfassendendes Service-Paket: Die C.P.S. Group (bestehend aus der C.P.S. Security und Consulting GmbH, der C.P.S. Facility Management GmbH und der C.P.S. International Ltd. mit Sitz auf Malta) macht sich seit Neuestem auch im Fitness-Sponsoring stark und powert die eigene Sportnutrition-Marke „SPC“ sowie Bikini-Fitness-Model und Bodybuilding-Champion Emilia Hristova. Darüber hinaus gibt es eine eigene C.P.S. (was übrigens für „Central Protection Services“ steht) Ausbildungsakademie und einen Indoor-Trainingsparcour im Fitnesspark Puchheim.

Quelle: Quantum Magazine / Text: Daniela Swan / Foto: Mila Pairan