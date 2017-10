Ein Song für die Kinderklinik Schwabing: Junge Patienten wünschen sich was – Stefan Zauner singt für sie

München, 26.10.2017. Der Sänger und Songwriter Stefan Zauner (Münchner Freiheit) hat mit seiner Frau Petra ein Lied für die Patienten der Kinderklinik Schwabing geschrieben. Die Single „Da ist Licht“ aus dem Album „So weit so gut“ ist seit kurzem im Handel erhältlich.

Die beiden Musiker werden sämtliche Erlöse daraus der Stiftung Kinderklinik Schwabing spenden. Was mit dem Geld genau geschehen wird, sollen sich nun die Kinder selbst wünschen. Deshalb wird Stefan Zauner Kinder unterschiedlichen Alters u.a. von der onkologischen Station, der Kinderdialyse und der Tagesklinik nach ihren ganz persönlichen Wünschen für den Klinikalltag fragen.

Die jungen Patienten verbringen teilweise einen langen Zeitraum in der Klinik. Daher haben die Städtischen Kliniken München sie bereits anlässlich des ersten Spatenstichs für den Neubau der Kinderklinik gefragt, was sie sich von einer neuen Klinik wünschen. Auch diese Wünsche sollen in die jetzige Fundraising-Aktion einfließen. Aus den Interviews entsteht ein Filmeinspieler, den Stefan Zauner auf seiner Herbst-Tournee mitnehmen und seinem Publikum vorführen wird.