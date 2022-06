Ein Tag, drei Locations, 150 Stammtische: Zum Jubiläum lädt Schneider Weisse zur großen Stammtischtour 2022 mit LaBrassBanda

Der beste Stammtisch aller Zeiten: Pünktlich zum 150-jährigen Jubiläum von Schneider Weisse veranstaltet die älteste Weissbierbrauerei Bayerns am 11. Juni eine große Stammtischtour in München. An drei verschiedenen Schneider Locations mit insgesamt 150 Stammtischen wird zu Livemusik der Band LaBrassBanda von früh bis spät bayerisches Lebensgefühl zelebriert.

Die Stammtischtour 2022 startet am 11. Juni von 10 Uhr bis 12 Uhr im traditionsreichen Schneider Bräuhaus im Tal mit einem deftigen Weißwurstfrühstück. Ein Secret-Spot im Grünen, der noch nicht verraten wird, markiert die zweite Location des Events. Für den „danzenden“ Abschluss geht’s schließlich ins Schneider Weisse Bräuhaus Biergarten in Berg am Laim. An jedem der drei Veranstaltungsorte mit unzähligen Stammtischen dürfen sich die Teilnehmer auf kulinarische Schmankerl, Live-Musik der kultigen Pop-Brass Band LaBrassBanda und natürlich frische Schneider Weisse freuen. Brauerei-Inhaber Georg VI. Schneider kann es kaum noch erwarten: „Mit unserer Stammtischtour 2022 feiern wir den Stammtisch als eines der höchsten bayerischen Kulturgüter – ein Ort, an dem man seinen Liebsten zusammenkommt, in geselliger Runde ratscht und einfach eine gute Zeit hat. Zusammen mit LaBrassBanda freuen wir uns auf einen Tag voller bayerischer Gemütlichkeit, großer Gaudi und frischem Weissbier.

Weissbier-Liebe und bayerischer Gypsie-Brass

Neben den bekannten Weissbier-Klassikern wird im Zuge der Stammtischtour auch das brandneue LaBrassBanda x Schneider Weisse „LoveBeer“ serviert, das in Kooperation mit LaBrassbanda und insbesondere deren Frontmann Stefan Dettl entstand. Die revolutionäre Kreation lebt den Geist des Summer of 69 und präsentiert sich frisch, frech und bayerisch-wild. Georg VI. Schneider erklärt: „Wir wollten etwas völlig Verrücktes ausprobieren: Musik, die man schmeckt. Herausgekommen ist ein aufregendes, facettenreiches Weissbier, das mit seiner leuchtend goldenen Farbe und seiner Fruchtigkeit für ein wahres Geschmackserlebnis auf der Zunge sorgt.“ Stefan Dettl ergänzt: „Bier ist Geselligkeit und manchmal auch interkultureller Austausch, pure Lebensfreude und lebendige Leichtigkeit. Unser „LoveBeer“ schmeckt genau so und ist damit das ideale Getränk für den Sommer. In diesem Sinne freuen wir uns am 11. Juni umso mehr auf eine griabige Stammtischtour mit Schneider Weisse.“

Noch mehr Details zur Stammtischtour 2022 gibt es unter schneider-weisse.de/stammtischtour oder auf Instagram und Facebook.