Ein Tatverdächtiger nach Kfz-Diebstahl festgenommen – Altstadt

Ein 50-jähriger Tourist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stellte am Dienstag, 08.04.2025, gegen 12:30 Uhr, einen in Italien gemieteten Pkw Ford in einem Parkhaus in der Nähe des Stachus ab.

Als er gegen 14:15 Uhr in die Parkgarage zurückkehrte, konnte er den Pkw nicht mehr vorfinden.

Eine Rücksprache mit der Betreiberin der Parkgarage ergab, dass eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Person mit dem Pkw die Schranke der Ausfahrt gewaltsam durchbrochen hatte. Erst während des Gesprächs mit der Parkhausbetreiberin bemerkte der 50-Jährige, dass ihm der Fahrzeugschlüssel fehlte.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt und eine Anzeige wegen des Diebstahls des Pkw aufgenommen. Die direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Pkw brachten zunächst keinen Erfolg.

Am Freitag, 11.04.2025, konnte der entwendete Pkw von Polizeibeamten in der Eduard-Schmid-Straße festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Als diese die Polizei bemerkten hielten sie an und flüchteten zu Fuß. Sie konnten jedoch in Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung aufgegriffen werden.

Bei den Personen handelt es sich um eine 16-Jährige und einen 23-Jährigen jeweils mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck.

Die 16-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls, Sachbeschädigung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und am Samstag, 12.04.2025, dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei.