Ein Weihnachtsmarkt für München-Freimann: Winterworld Motorworld öffnet erstmals am 17. November 2023

Traditioneller Weihnachtsmarkt vor der Motorworld München samt Eislaufbahn, Riesenrad, Wintervillage und „Flying Santa Claus“.

Atmosphärisches Weihnachtsfeeling in Reinkultur, gespickt mit „Wow-Effekt-Attraktionen“ und kulinarischen Weihnachtsmarktklassikern: Mit der Winterworld auf dem Außengelände der Münchner Motorworld stehen die Zeichen vom 17. November bis zum 26. Dezember 2023 auf Winterzauber in seiner schönsten Form. Damit hat nun auch der Stadtteil Freimann in München einen eigenen Weihnachtsmarkt, der sich über mehrere Wochen erstreckt. Und der ist aus vielerlei Hinsicht mehr als einen Besucht wert.

Von romantisch über nostalgisch bis traditionell geht es hier zu, dafür sorgen die zumeist aus München stammenden Betriebe mit ihrem anspruchsvollen und vielfältigen Angebot. Als besonderes Highlight schwebt der „Flying Santa Claus“ in 30 Metern Höhe und auf einer Länge von 120 Metern mit seinem Rentier-Schlitten über die Gäste – nachdem er im letzten Jahr auf den Pariser Champs-Élysées im Einsatz war.

Nicht ganz alltäglich zeigt sich zudem die 16 x 4 Meter große Eislaufbahn, auf der dank des Schlittschuhverleihs vor Ort auch spontan ein Eistänzchen gewagt werden kann. Eine Eisstockbahn sowie Kinderkarussels, ein Riesenrad und eine Glühweinpyramide machen den Aufenthalt in der Winterworld ebenfalls zum Erlebnis. Doch damit nicht genug: Der Weihnachtsmarkt wartet auch mit einem weihnachtlich-traditionellen Wintervillage auf, das aus sechs exklusiv buchbaren, beheizten Chalets besteht, die von einer Feuerstelle, einem Feuerzangenstand sowie einem Stehbereich mit Krippen und Feuertischen umgeben sind. Dazu kann ein weihnachtstypisches Catering gebucht werden – als Gesamtarrangement ideal für Weihnachtsfeiern von Unternehmen und Vereinen mit einer Kapazität von bis zu 250 Personen. Einzeln können die Chalets, in denen bis zu 10 Personen Platz finden, ebenfalls gebucht werden, zum Beispiel von Freunden oder Familie, bei Verfügbarkeit mittels QR-Code gerne auch spontan.

Weihnachtlich-bunte kulinarische Vielfalt

Der klassiche Glühwein ist in der Winterworld Motorworld genauso zuhause wie Feuerzangenbowle, Eierlikör, warme Cocktails, heiße Schokolade oder Kinderpunsch. Die heißen Getränke werden stilvoll in einem eigens dafür entworfenen bedruckten Henkelglas kredenzt. Wer es deftig mag, kommt bei Pommes, Bratwurst, BBQ, Spätzle-Spezialitäten, Schupfnudeln und Co. auf seine Kosten; für alle „Süßen“ gibt´s unter anderem Crepes, Langos, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Schokofrüchte. Insgesamt sind über 30 Stände und Schausteller vor Ort.

Die Öffnungszeiten der Winterworld Motorworld

Alle großen und kleinen Menschen, die buchstäblich auf den Geschmack von Weihnachten kommen und ihre Sinne auf das atmosphärischste aller Feste einschwingen möchten, sind in der Winterworld der Motorworld München vom 17. November bis zum 26. Dezember zu diesen Zeiten am richtigen Ort:

Montag bis Donnerstag: 12:00 bis 22:00 Uhr

Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag: 11:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Gut zu wissen: Parkplätze sind an der Motorworld München ausreichend vorhanden; zudem ist die automobile Erlebniswelt mit der U-Bahn 6, Haltestelle Freimann, zu erreichen. Realisiert wird die Winterworld Motorworld in Kooperation mit Charles Blume Events.