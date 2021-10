Einbrecher am Tatort eingeschlafen

Am Mittwoch, 06.10.2021, gegen 11:00 Uhr, meldete sich ein Angestellter einer Gaststätte

beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass er einen Einbrecher schlafend in den

Räumlichkeiten festgestellt hat. Dieser sei aktuell immer noch dort.

Die sofort zur Einsatzörtlichkeit gesandten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen 28-jährigen

Slowaken antreffen.

Nach ersten Ermittlungen ließ sich dieser in den Räumlichkeiten der Gaststätte

einschließen, um diese dann nachts nach Wertsachen zu durchsuchen. Nach aktuellem

Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums

München überstellt. Er wird im Laufe des Tages wegen eines besonders schweren Fall

des Diebstahls aus einer Gaststätte einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 52.