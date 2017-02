Einbrecher in der Altstadt festgenommen

München, 05.02.2017. Am Freitag, 03.02.2017 versteckte sich ein 37-Jähriger Wohnsitzloser in einem Münchner Warenhaus in der Altstadt und ließ sich dort nach Geschäftsschluss einsperren. Als das Personal das Geschäft verlassen hatte, begab er sich in die Verkaufsräumlichkeiten. Dadurch löste er einen Einbruchsalarm aus. Er füllte nun eine Sporttasche mit verschiedenen Wertkarten und begab sich schließlich in die Schmuckabteilung, wo er Schubfächer und Vitrinen öffnete.

Aufgrund des ausgelösten Alarms wurde durch die polizeilichen Einsatzkräfte eine Absuche des Gebäudes vorgenommen. Hierbei war auch die Diensthündin „Carry“ mit eingesetzt. Bei der Absuche der Schmuckabteilung konnte „Carry“ schließlich den 37-Jährigen entdecken und er konnte von der Polizei festgenommen werden.