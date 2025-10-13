Einbruch in Bürogebäude – Bogenhausen

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 01:40 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über das Fenster in das Innere eines Bürogebäudes. Anschließend öffnete er den dort befindlichen Tresor und entnahm das darin aufbewahrte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurde vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum im Bereich der Fürkhofstraße, der Cosimastraße und der Johanneskirchner Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.