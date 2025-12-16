Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Montag, 15.12.2025, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Zimmer durchsucht und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die Täter über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Als die Hausbewohnerin zurückkehrte und den Einbruch bemerkte, verständigte sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der König-Heinrich-Straße, Elsasstraße, Gurnemannstraße, Lohengrinstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.