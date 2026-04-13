Einbruch in ein Einfamilienhaus – Lochham

Im Zeitraum von Samstag, 04.04.2026, 06:00 Uhr bis Freitag, 10.04.2026, 23:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Lochham. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und ein Tresor wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld und Schmuck in Höhe eines fünfstelligen Betrags entnommen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Hain, An der Dornwiese, Im Birket (Lochhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.