Einbruch in ein Einfamilienhaus – Waldperlach

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 15:00 Uhr, verständigte eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110, da in ihr Haus eingebrochen wurde.

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.06.2024, von 07:20 Uhr bis 15:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort wurden Zimmer und Schränke durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Spalatinstraße, Ulrich-von-Hutten-Straße, Hamannstraße und Im Gefilde (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.