Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Altstadt – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit vom Montag, 04.08.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Dienstag, 05.08.2025, gegen 10:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Altstadt. Im Anschluss holte er aus der innenliegenden Ausstellungsfläche mehrere Schmuckstücke in Wert von mehreren tausend Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Als der Einbruch bemerkt wurde, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Burgstraße, Dienerstraße und Sparkassenstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.