Einbruch in eine Tankstelle – Moosach

Am Dienstag, 28.10.2025, zwischen 02:15 Uhr und 03:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle über eine Zugangstür.

Der Täter begab sich im Anschluss in den Verkaufsbereich und nahm dort verschiedene Tabakwaren in Höhe eines vierstelligen Wertes an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, schwarze Oberbekleidung, schwarze Hose, pinke Schuhe, grüne Kappe, pinke Handschuhe, schwarze Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Allacher Straße, Untermenzinger Straße, Ambosstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.