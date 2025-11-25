Einbruch in eine Wohnung – Bogenhausen

Zwischen Mittwoch, 12.11.2025. 20:00 Uhr, und Montag, 24.11.2025, 14:05 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Bogenhausen.

Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und insbesondere Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Opitzstraße, Adalbert-Stifter-Straße und Flemingstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.