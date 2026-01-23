Einbruch in Einfamilienhaus – Hadern

Im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, bis Mittwoch, 21.01.2026, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Hadern. Im Anwesen wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nachdem der 55-jährige Wohnungsinhaber zurückgekehrt war, bemerkte er den Einbruch und das Fehlen mehrerer Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Senftenauerstraße, Willibaldstraße, Gotthardstraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.