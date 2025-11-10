Einbruch in Einfamilienhaus – Hadern

Am Sonntag, 09.11.2025, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus mitgeteilt.

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 06.11.2025, 14:45 Uhr, bis Sonntag, 09.11.2025, 14:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hadern.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen ein. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute über die Terrassentür vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Würmtalstrasse, Lichtensteinstrasse, Hans-Grässel-Weg (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.