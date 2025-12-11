Einbruch in Einfamilienhaus in Giesing

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 13:20 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Beim Verlassen des Objekts konnten die Täter durch einen aufmerksamen Nachbarn beobachtet werden, der daraufhin den Notruf der Polizei verständigte.

Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Miesbacher Platz. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die Täter.

Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck und Parfüm im Wert eines mittleren vierstelligen Bereichs.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, kräftig, russisch sprechend, dunkle Haare; führte eine karierte Tasche mit sich

Täter 2:

Männlich; kräftig, russisch sprechend; dunkle Mütze und hatte einen Rucksack bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Weyarner Straße, Buckenfischerstraße und Peter-Auzinger-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.