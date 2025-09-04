Einbruch in Einfamilienhaus Ismaning – Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Montag, 01.09.2025, 09:30 Uhr, bis Dienstag, 02.09.2025, 09:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Einfamilienhauses in Ismaning.

Dort öffneten der oder die unbekannten Täter die Terrassentür gewaltsam und gelangten so in das Haus. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände in vierstelliger Höhe.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 09.30 Uhr, entdeckte ein Anwohner den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110.

An dem Gebäude wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Taxetstraße, Rebhuhnstraße und Frühlingstraße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.