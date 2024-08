Einbruch in Gaststätte – Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 01:15 Uhr, schlug eine männliche Person die Fensterscheibe eines Lokals ein und betrat dieses. Dort tätige Personen befanden sich in unmittelbarer Nähe von diesem und bemerkten das Zerbersten der Scheibe. Sie betraten das Lokal, woraufhin sie der Tatverdächtige bemerkte und durch das eingeschlagene Fenster in den Hinterhof flüchtete.

Über den Notruf 110 wurde die Polizei von den Zeugen verständigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München durch zivile Polizeibeamte festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er wurde wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls angezeigt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.