Einbruch in Gewerbebetrieb – Bogenhausen

Am Donnerstag, 09.01.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Büro im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses mitgeteilt.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass im Tatzeitraum vom Mittwoch, 08.01.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 09.01.2025, gegen 09:00 Uhr, ein oder mehrere Täter sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten. Dort wurde ein nicht fest verbauter Möbeltresor entwendet, in dem sich Bargeld in einem vierstelligen Betrag befand.

Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Poschingerstraße, Mauerkircherstraße und Kufsteiner Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.