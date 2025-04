Einbruch in Gewerbebetrieb – Grünwald

In der Zeit von Samstag, 19.04.2025, 13:45 Uhr, bis Dienstag, 22.04.2025, 04:25 Uhr, kam es in Grünwald zu einem Einbruch in eine Filiale eines Gewerbebetriebes.

Nach den ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass sich im genannten Tatzeitraum ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten. Anschließend wurde Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages entwendet. Der oder die Täter flüchteten nach der Tat unerkannt.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei am Tatort durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rathausplatz, Rathausstraße, Luitpoldweg und Markplatz (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.