Einbruch in Kindergarten in Aubing

Zwischen Mittwoch, 16.04.2025, gegen 16:00 Uhr, und Donnerstag, 17.04.2025, gegen 06:30 Uhr, wurde in einen Kindergarten in Aubing eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Tür in das Gebäude.

Dort wurden mehrere Zimmer durchsucht. Hierbei wurde nichts entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ubostraße und Altostraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.