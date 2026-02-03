Einbruch in Kiosk – Bargeld und Zigaretten geklaut – Laim

Am Montag, 02.02.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Camerloherstraße. Dabei drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür des Geschäfts in den Innenraum ein.

Dort wurden Bargeld und eine große Menge Zigarettenschachteln entwendet. Aufgrund der Menge der entwendeten Zigarettenschachteln wird davon ausgegangen, dass den Tätern ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport zur Verfügung stand.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Camerloherstraße, Gotthardstraße, Aindorferstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.