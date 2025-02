Einbruch in Tankstelle in Harlaching

Am Freitag, 21.02.2025, gegen 02:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Dabei verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt über die Eingangstür. Im Inneren wurden Tabakwaren in Höhe eines vierstelligen Betrags, sowie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet.

Nach der Tat flüchtete der Täter vom Tatort. Gegen 05:30 Uhr wurde der Einbruch durch einen Mitarbeiter festgestellt und die Polizei informiert.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, schlank, heller Teint, Drei-Tage-Bart; bekleidet mit Handschuhen, dunkler Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludmillastraße, Schönstraße und Salierstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.