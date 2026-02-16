Einbruch in Tankstelle – Unterhaching

Am Montag, 16.02.2026, gegen 03:10 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Eingangstür in eine geschlossene Tankstelle. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem eine unbekannte Menge Bargeld aus dem Verkaufsbereich.

Anschließend flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Seitens der Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum, zwischen 02:50 Uhr und 04:00 Uhr, im Bereich Albert Schweitzer-Straße, Bussardstraße und Zwergerweg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.