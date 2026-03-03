Einbruch in Tankstelle – Unterschleißheim

Am Montag, 02.03.2026, gegen 01:00 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter

zunächst gewaltsam über eine Zugangstür in den Verkaufsraum einer Tankstelle in

Unterschleißheim einzudringen. Da dies nicht gelang, fuhren sie schließlich mit einem Pkw der Marke VW durch die Glastür, welche dabei komplett zerstört wurde. Im

Verkaufsraum brachten sie ein Abschleppseil sowohl an dem dort installierten IC-Cash

Geldautomaten als auch an ihrem Fahrzeug an und versuchten mit diesem, den

Automaten aus der Verankerung zu reißen. Dies war jedoch nicht erfolgreich. In der Folge

flüchteten die Täter ohne Beute und unerkannt vom Tatort.

Der Fall wurde am selben Tag erst gegen 05:00 Uhr durch einen Mitarbeiter der Tankstelle

bemerkt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die am Pkw angebrachten Kennzeichen konnten im Rahmen der Ermittlungen einem

Kennzeichendiebstahl zugeordnet werden, welcher sich in der vergangenen Woche in

Schwabmünchen ereignete. Dem Besitzer war der Diebstahl bis zur Kontaktaufnahme

durch die Polizei noch nicht aufgefallen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dieselstraße (Unterschleißheim)

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.