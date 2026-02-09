Einbruch in Wohnhaus – Harlaching

Im Zeitraum von Freitag, 07.02.2026, 13:00 Uhr, bis Samstag, 08.02.2026, 15:30 Uhr, kam es in Harlaching zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen über eine Tür gewaltsam in das Anwesen ein. Dort

entwendeten die Täter einen Tresor mit mehreren Fahrzeugschlüsseln für

Personenkraftwagen sowie Silberbarren. Der Gesamtbeuteschaden liegt nach derzeitigen

Erkenntnissen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Harthauser Straße, Schmorellplatz,

Gabriel-Max-Straße und Prößlstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im

Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge (zum

Abtransport des Tresors) aufgefallen?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter

Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.